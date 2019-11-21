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Уайлдер - о бое с Ортисом: Мне нужны лишь две секунды

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Американец хочет провести лучший бой в карьере.
Деонтей Уайлдер
Деонтей Уайлдер
Getty Images

Чемпион WBC в тяжелом весе Деонтей Уайлдер заявил, что бой против Луиса Ортиса завершится нокаутом.

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“Наступило время действия, хватит болтать. Я с нетерпением жду боя, чтобы дать шоу своим зрителям и болельщикам.

Вы прекрасно знаете, чего ожидать от нашего с Ортисом боя. Бой не пройдет все раунды. На ринге будет настоящая война. И я готовлюсь к настоящей войне.

Я жду вас в субботу, вас будут ждать подарки от меня. Мне нужны лишь две секунды - бам, детка и спокойной ночи“, - цитирует Уайлдера Boxing Scene.

Ранее сообщалось, что боксеры провели дуэль взглядов.

Отметим, что на нашем сайте будет доступна онлайн трансляция реванша Уайлдер - Ортис.

Вашему вниманию прогноз и ставки букмекеров.

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Теги: Деонтей Уайлдер, Луис Ортис, бокс
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Комментариев (1)
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Осталось 500 символов
гость  (аноним)  21.11.2019, 19:53
Оценка:  -1
гость
Макака возможно и победит но отгребёт тызды по полной..
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