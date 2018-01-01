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Тренер Руиса: Мы обязательно докажем, что победа была не случайностью

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Мексиканец готовиться к тяжелому бою.
Энди Руис
Энди Руис
Getty Images

Тренер Энди Руиса Мэнни Роблес поделился ожиданиями от предстоящего боя против Энтони Джошуа.

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“В этом бою Энди собирается доказать, что он одержал свою победу благодаря труду, а не удачи.

Мы продолжаем тяжело работать, так как понимаем, что Джошуа подойдет к бою в наилучшей форме.

Мы обязательно докажем, что победа была не случайностью. В боксе всякое может произойти, но мы будем готовы“, - рассказал Роблес для Boxing Scene.

Напомним, на нашем сайте будет доступна онлайн трансляция реванша Джошуа - Руис. 

Вашему вниманию также прогноз и ставки букмекеров на это противостояние.

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Теги: Мэнни Роблес, Энди Руис, Энтони Джошуа, бокс
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