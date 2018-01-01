Тренер Руиса: Мы обязательно докажем, что победа была не случайностью

Мексиканец готовиться к тяжелому бою.

Тренер Энди Руиса Мэнни Роблес поделился ожиданиями от предстоящего боя против Энтони Джошуа.

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“В этом бою Энди собирается доказать, что он одержал свою победу благодаря труду, а не удачи.

Мы продолжаем тяжело работать, так как понимаем, что Джошуа подойдет к бою в наилучшей форме.

Мы обязательно докажем, что победа была не случайностью. В боксе всякое может произойти, но мы будем готовы“, - рассказал Роблес для Boxing Scene.

Напомним, на нашем сайте будет доступна онлайн трансляция реванша Джошуа - Руис.

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