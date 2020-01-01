Ортис - о реванше с Уайлдером: Либо я отправлю его в нокаут, либо он меня
Кубинский боксер Луис Ортис вновь попробует одолеть американского чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBC Деонтея Уайлдера.
В преддверии реванша Ортис поделился ожиданиями от этого противостояния.
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“Думаю, что реванш не продлится все 12 раундов. Либо я отправлю Уайлдера в нокаут, либо же он вырубит меня. Я был бы не против, если бы между раундами не звучал гонг на перерыв, и мы бы смогли безостановочно обмениваться ударами. Это будет война“, - цитирует Ортиса Boxing Scene.
Напомним, первый бой боксеров завершился победой действующего чемпиона нокаутом в десятом раунде.
Бой-реванш состоится в субботу, 23 ноября. На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция данного противостояния.
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