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Ортис - о реванше с Уайлдером: Либо я отправлю его в нокаут, либо он меня

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Кубинец уверен, что второй бой с Деонтеем Уайлдером не продлится все 12 раундов.
Луис Ортис
Луис Ортис
Getty Images

Кубинский боксер Луис Ортис вновь попробует одолеть американского чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBC Деонтея Уайлдера.

В преддверии реванша Ортис поделился ожиданиями от этого противостояния.

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“Думаю, что реванш не продлится все 12 раундов. Либо я отправлю Уайлдера в нокаут, либо же он вырубит меня. Я был бы не против, если бы между раундами не звучал гонг на перерыв, и мы бы смогли безостановочно обмениваться ударами. Это будет война“, - цитирует Ортиса Boxing Scene.

Напомним, первый бой боксеров завершился победой действующего чемпиона нокаутом в десятом раунде.

Бой-реванш состоится в субботу, 23 ноября. На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция данного противостояния.

Вашему вниманию также прогноз и ставки букмекеров на бой Уайлдер - Ортис.

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Теги: бокс, Луис Ортис, Деонтей Уайлдер, реванш
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