Джошуа: Я побью Руиса, и я хочу, чтобы после этого все преклонили передо мной колено

Британец желает, чтобы весь мир признал его величие.

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа поделился мыслями о предстоящем реванше против Энди Руиса, которому он сенсационно проиграл свои пояса.

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"Я буду драться с боксером, который на данный момент является сильнейшим боксером в мире. Я побью Руиса и я докажу всем, что я велик. Когда я его побью, то я хочу, чтобы все преклонили передо мной колено и сказали, что я - великий.

Я не победил в первом бою и не получил уважения, которое заслуживаю. Я не напоминал Кинг-Конга в том бою, правда? Тогда у меня не было нужного настроя", - приводит слова Джошуа Sky Sports.

Напомним, на нашем сайте будет доступна онлайн трансляция реванша Джошуа - Руис.

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