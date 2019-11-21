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Руис: Нам необходимо прессинговать Джошуа, сломать его психологически

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Мексиканский боксер уверен, что его план на бой поможет одержать победу.
Энди Руис
Энди Руис
Getty Images

Чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Энди Руис поделился ожиданиями от реванша с Энтони Джошуа, который состоится 7 декабря в Саудовской Аравии.

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"Если Джошуа постарается устроить драку, то это будет лучше для меня, ведь я люблю драться. Думаю, что мне нужно следовать плану на бой, который мы сейчас разрабатываем в зале. А еще использовать наработки, которые подготовил Мэнни Роблес.

Я не сомневаюсь в том, что Джошуа захочет много передвигаться по рингу и боксировать. Нам необходимо прессинговать, работать по корпусу, а также сломать его психологически", - приводит слова Руиса Boxing News 24.

Напомним, на нашем сайте будет доступна онлайн трансляция реванша Джошуа - Руис

Вашему вниманию также прогноз и ставки букмекеров на это противостояние.

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Теги: бокс, Энди Руис, Энтони Джошуа, реванш
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Комментариев (1)
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АК-47  (аноним)  21.11.2019, 10:41
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АК-47
Давай парень. Верю в тебя. А потом против тебя Хирн вытолкает безударного кремлевского засланного казачка Усусю, которого ты прибьешь в ринге на радость всем патриотам Украины.
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