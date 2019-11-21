Руис: Нам необходимо прессинговать Джошуа, сломать его психологически

Мексиканский боксер уверен, что его план на бой поможет одержать победу.

Чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Энди Руис поделился ожиданиями от реванша с Энтони Джошуа, который состоится 7 декабря в Саудовской Аравии.

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"Если Джошуа постарается устроить драку, то это будет лучше для меня, ведь я люблю драться. Думаю, что мне нужно следовать плану на бой, который мы сейчас разрабатываем в зале. А еще использовать наработки, которые подготовил Мэнни Роблес.

Я не сомневаюсь в том, что Джошуа захочет много передвигаться по рингу и боксировать. Нам необходимо прессинговать, работать по корпусу, а также сломать его психологически", - приводит слова Руиса Boxing News 24.

Напомним, на нашем сайте будет доступна онлайн трансляция реванша Джошуа - Руис.

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