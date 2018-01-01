Хэй: Я думаю, что Джошуа осознал свою ошибку

Британец будет сражаться до последнего.

Промоутер Дэвид Хэй заявил, что Энтони Джошуа сможет одержать победу в реванше против Энди Руиса.

“Проигрыш будет самым плохим исходом для Джошуа. Но я сомневаюсь, что такое случится, ведь многое на кону.

Я могу предположить, что в первом поединке Джошуа не думал об этом. Он был сконцентрирован на лишнем весе Руиса. Я думаю, что он осознал свою ошибку.

Может, Руис и не выглядит как самый опасный супертяжеловес в мире, но он обладает храбрым сердцем.

Джошуа должен выйти на новый уровень. Я ожидаю его победы“, - сказал Хэй для Youtube-канал IFL TV.

Ранее промоутер утверждал, что важно будет увидеть, смог ли британец справиться с нервами после первого боя.

Напомним, первый бой Энди Руиса и Энтони Джошуа завершился сенсационной победой мексиканца. Боксеры проведут реванш 7-го декабря в городе Эд-Диръия (Саудовская Аравия).

Отметим, что на нашем сайте будет доступна онлайн трансляция поединка.