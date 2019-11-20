Уайлдер: В моей карьере наступило время рекордов
Американец будет защищать пояс в 10-й раз.
Американский чемпион WBC в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер заявил, что хочет войти в историю бокса.
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“Для меня большая честь защищать пояс чемпиона в десятый раз. Многие говорили, что я не смогу стать чемпионом, но сейчас они видят совершенно другое.
Сейчас в моей карьере наступило время рекордов. Я всегда боролся за наследие легенды и продолжаю так делать.
Мне бы хотелось, чтобы люди произносили “Деонтей Уайлдер“, когда говорят о боксе“, - рассказал Уайлдер для Boxing Scene.
Отметим, что Уайлдер заявлял, что хочет всегда заканчивать бой нокаутом.
Напомним, что американский боксер рассказал подробности своего первого боя в профессионалах.
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