Руис: Я готов шокировать людей

Мексиканец готов умереть, чтобы сохранить титулы у себя.

Мексиканский боксер Энди Руис поделился ожиданиями от предстоящего боя против Энтони Джошуа.

“Джошуа находится в великолепной форме, он всегда выглядит подтянутым.

Я не уверен, что Джошуа сможет переносить удары так же хорошо, как перед похудением.

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По поводу меня было много разговоров. Многие утверждали, что я допустил ошибку, когда решил сгонять вес. Со времен первого боя с Джошуа я сбросил только 4 кг. Так что я буду прежним и сберегу свою мощь.

Я никогда не занимаюсь предсказанием итога боя. Я просто знаю, что готов умереть, чтобы сохранить титулы. Я готов шокировать людей 7 декабря“, - рассказал Руис в интервью для Youtube-канала Matchroom Boxing.

Напомним, бой Джошуа - Руис состоится 7 декабря в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция поединка.