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Уайлдер и Ортис провели битву взглядов

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Боксеры встретились накануне реванша.
Деонтей Уайлдер и Луис Ортис
Деонтей Уайлдер и Луис Ортис
Boxing Scene

В ночь с 23 на 24 ноября в Лас-Вегасе (штат Невада, США) на арене MGM Grand чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер проведет реванш с кубинцем Луисом Ортисом.

Накануне поединка боксеры традиционно встретились в битве взглядов:

Напомним, что первый бой завершился победой Уайлдера техническим нокаутом.

Отметим, что на нашем сайте будет доступна онлайн трансляция реванша Уайлдер - Ортис.

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Теги: бокс, Деонтей Уайлдер, Луис Ортис
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Комментариев (1)
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Осталось 500 символов
vladimir30kh    20.11.2019, 16:27
Оценка:  0
vladimir30kh
Жду - не дождусь , цей бій точно буде цікавим
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