Уайлдер и Ортис провели битву взглядов

Боксеры встретились накануне реванша.

В ночь с 23 на 24 ноября в Лас-Вегасе (штат Невада, США) на арене MGM Grand чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер проведет реванш с кубинцем Луисом Ортисом.

Накануне поединка боксеры традиционно встретились в битве взглядов:

Напомним, что первый бой завершился победой Уайлдера техническим нокаутом.

Отметим, что на нашем сайте будет доступна онлайн трансляция реванша Уайлдер - Ортис.