Уайлдер и Ортис провели битву взглядов
Боксеры встретились накануне реванша.
В ночь с 23 на 24 ноября в Лас-Вегасе (штат Невада, США) на арене MGM Grand чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер проведет реванш с кубинцем Луисом Ортисом.
Накануне поединка боксеры традиционно встретились в битве взглядов:
Напомним, что первый бой завершился победой Уайлдера техническим нокаутом.
Отметим, что на нашем сайте будет доступна онлайн трансляция реванша Уайлдер - Ортис.
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