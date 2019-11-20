Ломаченко: Ковалев меня очень удивил в бою против Альвареса

Украинский боксер думал, что россиянин не сумеет столько продержаться.

Украинский боксер Василий Ломаченко поделился впечатлениями от боя Сергея Ковалева с Саулем Альваресом.

“Меня очень удивил результат. Ковалев уже возрастной боец. Я не вижу смысла ему продолжать карьеру, кроме как заработка денег, возраст берет свое.

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Я рассчитывал, что это будет быстрее на несколько раундов. Серега хорошо держится 6 раундов, а дальше у него начинаются проблемы с физикой. Я думал, что после 6-го раунда начнется развязка и к 8-му все закончится.

Но Ковалев молодец, они правильно построили стратегию, тактику. До 11-го раунда он очень хорошо держался, записки судей говорят сами за себя“, - рассказал Ломаченко в интервью для Youtube-канала LOMA Official TV.

Напомним, Сауль Альварес отправил Сергея Ковалева в нокаут в 11-м раунде и отобрал у него чемпионский титул.

Отметим, что Ломаченко прокомментировал получения статуса “франчайзингового“ чемпиона.