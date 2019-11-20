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Ломаченко: Ковалев меня очень удивил в бою против Альвареса

Комментариев: 4
Украинский боксер думал, что россиянин не сумеет столько продержаться.
Сергей Ковалев
Сергей Ковалев
Getty Images

Украинский боксер Василий Ломаченко поделился впечатлениями от боя Сергея Ковалева с Саулем Альваресом.

“Меня очень удивил результат. Ковалев уже возрастной боец. Я не вижу смысла ему продолжать карьеру, кроме как заработка денег, возраст берет свое. 

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Я рассчитывал, что это будет быстрее на несколько раундов. Серега хорошо держится 6 раундов, а дальше у него начинаются проблемы с физикой. Я думал, что после 6-го раунда начнется развязка и к 8-му все закончится.

Но Ковалев молодец, они правильно построили стратегию, тактику. До 11-го раунда он очень хорошо держался, записки судей говорят сами за себя“, - рассказал Ломаченко в интервью для Youtube-канала LOMA Official TV.

Напомним, Сауль Альварес отправил Сергея Ковалева в нокаут в 11-м раунде и отобрал у него чемпионский титул.

Отметим, что Ломаченко прокомментировал получения статуса “франчайзингового“ чемпиона.

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Теги: Василий Ломаченко, Сергей Ковалев, Сауль Альварес, бокс
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Комментариев (4)
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гость  (аноним)  20.11.2019, 16:33
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гость
Сегодня фашисты из козло-педерастии вернули катера украинцам. Без розеток, сартиров и двигателей. Спасибо тварям из мордора, что не утопили. Напихаем туда бояры и отправим обратною Хай скот повыздыхае.
гость  (аноним)  20.11.2019, 16:27
Оценка:  +1
гость
О, казлачи проснулись, начали минусить. Значит всё супер, задело козлобородых. Вешайтесь твари.
гость  (аноним)  20.11.2019, 16:25
Оценка:  +1
гость
Он держался столько по-тому что сашка мельдоний ему дал мало дозняка.
гость  (аноним)  20.11.2019, 15:37
Оценка:  0
гость
В Киеве задержали козломордого наркомана с пистолетом Макарова. Жаль что в этот момент, не было братвы С14.
Но думаю козлиная рожа будет от 3,14зжена в сизо, и скот фашистской педерастии будет есть землю.
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