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Ломаченко: Хочу внести ясность - я не просил титул "франчайзингового" чемпиона

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Украинец объяснил ситуацию с присвоением ему титула от Всемирного боксерского совета.
Василий Ломаченко
Василий Ломаченко
Getty Images

Украинский чемпион мира по боксу Василий Ломаченко прокомментировал получение статуса “франчайзингового“ чемпиона от Всемирного боксерского совета (WBC).

“Я читал недавно интервью главы WBC Маурисио Сулеймана. Он сказал, что мы подали прошение, чтобы нам присвоили титул “франчайзингового“ чемпиона.

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Я хотел бы внести ясность - мы никуда ничего не подавали, никто ни о чем не просил и никакие письма мы не писали. Когда я прочитал это интервью, то был сильно удивлен.

Я считал, что Маурисио Сулейман и весь конгресс организации сами приняли это решение, потому что я достоин этого. Я это так воспринимал. Но когда оказалось, что в статье написано совершенно по-другому, то это не так“, - заявил Ломаченко в интервью YouTube-каналу LOMA Official TV.

Ранее Василий Ломаченко высказался по поводу американского боксера Девина Хэйни.

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Теги: бокс, Василий Ломаченко, WBC
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