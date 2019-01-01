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Ортис сделал громкое заявление в преддверии боя против Уайлдера

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Кубинец хочет стать первым чемпионом из своей страны в супертяжелом весе.
Ортис - Уайлдер
Ортис - Уайлдер
Getty Images

Кубинский супертяжеловес Луис Ортис поделился мнением по поводу предстоящего боя против американского чемпиона WBC Деонтея Уайлдера.

“Я стану первым кубинским чемпионом в супертяжелом весе. Завоевание титула станет невероятным событием для меня.

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После победы я обязательно дам Уайлдеру третий бой. Он позволил мне взять реванш, так что это даже не обсуждается.

Деонтею не хватает опыта, чтобы перенести наработки из тренировочного лагеря на ринг. Там все не так легко, как в комфортных условиях во время тренировок.

Уайлдеру нужно иметь запасные планы. Если он этого не сделает, то допустит ошибку“, - рассказал Ортис на Youtube-канале IFL TV.

Отметим, что Ортис не считает поражение в первом бою заслуженным.

Напомним, что реванш Ортиса - Уайлдера состоится 23 ноября.

Ранее сообщалось, что на нашем сайте будет доступна онлайн трансляция поединка.

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Теги: Луис Ортис, Деонтей Уайлдер, бокс
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