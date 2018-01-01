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Ломаченко: Кто такой Хэйни? Как он получил титул?

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Украинец отметил, что готов провести бой с любым соперником.
Василий Ломаченко (в центре)
Василий Ломаченко (в центре)
Getty Images

Украинский чемпион мира в легком весе Василий Ломаченко поделился своими мыслями о том, что молодому американскому легковесу Девину Хэйни присудили титул чемпиона мира по версии WBC.

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“Кто такой Хэйни и кого он победил? Как он получил титул? Мы боксировали за него с чемпионами или претендентами. А он получил пояс просто потому, что его ему дали. И кричать о том, что ты чего-то достиг?

Не вопрос, я готов приехать и драться с кем и когда угодно“, - сказал Ломаченко в интервью YouTube-каналу LOMA Official TV.

Отметим, что Хэйни получил титул WBC после того, как организация присвоила Василию Ломаченко титул “франчайзингового“ чемпиона.

Американец уже провел одну успешную защиту титула.

Ранее Девин Хэйни заявил, что Ломаченко - лучший в легком весе.

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Теги: бокс, Василий Ломаченко, Девин Хэйни
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