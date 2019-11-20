Мейвезер рассказал, что заставило его закончить карьеру

Американец хочет поберечь свое здоровье.

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Бывший абсолютный чемпион в пяти весовых категорий Флойд Мейвзер рассказал, почему принял решение завершить карьеру.

“У меня было много вариантов, чтобы вернуться в бокс, но здоровье важнее. Бокс - очень безжалостный спорт. На мое решение повлияли смерти многих боксеров. Нужно знать, когда прекратить драться. У меня была великолепная карьера.

На данный момент я провожу выставочные бои, где могу заработать на этом от 10 до 30 миллионов долларов. Думаю, так я могу заработать больше, чем большинство боксеров“, - цитирует Мейвезера BoxingScene.

Ранее сообщалось, что Тайсон сделал заявление по поводу новых вызовов в карьере.