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Мейвезер рассказал, что заставило его закончить карьеру

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Американец хочет поберечь свое здоровье.
Флойд Мейвезер
Флойд Мейвезер
Getty Images

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Бывший абсолютный чемпион в пяти весовых категорий Флойд Мейвзер рассказал, почему принял решение завершить карьеру.

“У меня было много вариантов, чтобы вернуться в бокс, но здоровье важнее. Бокс - очень безжалостный спорт. На мое решение повлияли смерти многих боксеров. Нужно знать, когда прекратить драться. У меня была великолепная карьера.

На данный момент я провожу выставочные бои, где могу заработать на этом от 10 до 30 миллионов долларов. Думаю, так я могу заработать больше, чем большинство боксеров“, - цитирует Мейвезера BoxingScene.

Ранее сообщалось, что Тайсон сделал заявление по поводу новых вызовов в карьере.

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Теги: Флойд Мейвезер, бокс
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gax255    20.11.2019, 12:44
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gax255
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