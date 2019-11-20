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Ломаченко: Не Бетербиев выиграл бой, а Гвоздик его проиграл

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Украинский чемпион считает, что недочетом Александра Гвоздика в бою с россиянином была его физическая кондиция.
Александр Гвоздик в бою против Артура Бетербиева
Александр Гвоздик в бою против Артура Бетербиева
Boxing Scene

Чемпион мира в легком весе по версиям WBO, WBA, и WBC Василий Ломаченко (14-1, 10 КО) высказал свое мнение по поводу поражения соотечественника Александра Гвоздика (17-1, 14 КО) в бою против Артура Бетербиева (15-0, 15 КО).

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"Я ждал другого результата. Тут весь вопрос к самому Саше и его команде. Здесь не Бетербиев выиграл, здесь Гвоздик проиграл. Он может больше. Если бы он в таком темпе продержался всю дистанцию, то он бы победил.

Ярко выраженным недочетом была физическая кондиция Гвоздика", - сказал Ломаченко в интервью YouTube-каналу LOMA Official TV.

Напомним, в октябре 2019 года Александр Гвоздик проиграл Артуру Бетербиеву техническим нокаутом в 10-м раунде.

Ранее сообщалось, что Василий Ломаченко возглавил рейтинг чемпионов.

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Теги: бокс, Василий Ломаченко, Александр Гвоздик, Артур Бетербиев
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АК-47  (аноним)  20.11.2019, 12:04
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