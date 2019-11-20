Усик: Деньги не могут портить человека

Деньги показывают настоящие качества человека.

Украинский боксер в супертяжелом весе Александр Усик считает, что деньги не портят людей.

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“Многие говорят, что деньги портят людей. Но я считаю, что это не так. Деньги показывают настоящее лицо человека, кто он на самом деле.

Когда появляются бабки, то человек начинает покупать машины, швыряться деньгами. И он постепенно становится именно тем, кем он есть внутри“, - рассказал Усик в интервью YouTube-каналу USYK17.

Отметим, что Усик ранее поделился мнением по поводу Энди Руиса.