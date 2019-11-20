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Усик: Деньги не могут портить человека

Комментариев: 3
Деньги показывают настоящие качества человека.
Александр Усик
Александр Усик
Getty Images

Украинский боксер в супертяжелом весе Александр Усик считает, что деньги не портят людей.

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“Многие говорят, что деньги портят людей. Но я считаю, что это не так. Деньги показывают настоящее лицо человека, кто он на самом деле.

Когда появляются бабки, то человек начинает покупать машины, швыряться деньгами. И он постепенно становится именно тем, кем он есть внутри“, - рассказал Усик в интервью YouTube-каналу USYK17.

Отметим, что Усик ранее поделился мнением по поводу Энди Руиса.

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Теги: Александр Усик, бокс
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Комментариев (3)
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АК-47  (аноним)  20.11.2019, 12:09
Оценка:  0
АК-47
Умные же люди инвестируют полученные средства, деньги делают деньги. Карьера спортсмена коротка, в некоторых видах спорта до 30-ти лет, в боксе до 40-ка.
Антибес    20.11.2019, 12:08
Оценка:  0
Антибес
Деньги не дают ничего,кроме свободы выбора.Но в первую очередь деньги развращают.И чем больше у человека денег,тем меньше шансов что этот человек останется человеком.
АК-47  (аноним)  20.11.2019, 12:06
Оценка:  0
АК-47
Сорят, как правило, упавшими "на голову" деньгами. Пример тому Майк Тайсон, который не смог распорядиться деньгами, и как свадебный генерал, брал по 5 $ за фото с собой.
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