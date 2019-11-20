Усик: Смотришь на Руиса - вроде пузырек, но такой пластичный и взрывной

Украинец отметил, что в супертяжелом весе есть быстрые боксеры.

Украинский боксер Александр Усик, который недавно дебютировал в супертяжелом весе, поделился своими мыслями о чемпионе мира по версиям WBO, WBA, IBF и IBO Энди Руисе.

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"Есть супертяжи медленнее, чем тяжеловесы. Сейчас все как-то изменилось. У ребят есть и скорость, и вообще. Смотришь, вроде пузырек, а такой пластичный и взрывной. Да, я говорю об Энди Руисе.

Так и раньше было. Такие кругленькие пузырьки всегда были непредсказуемыми", - рассказал Усик в интервью YouTube-каналу USYK17.

Ранее Александр Усик отметил, что не заметил разницу в смене дивизиона.