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Усик: Смотришь на Руиса - вроде пузырек, но такой пластичный и взрывной

Комментариев: 2
Украинец отметил, что в супертяжелом весе есть быстрые боксеры.
Энди Руис
Энди Руис
Getty Images

Украинский боксер Александр Усик, который недавно дебютировал в супертяжелом весе, поделился своими мыслями о чемпионе мира по версиям WBO, WBA, IBF и IBO Энди Руисе.

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"Есть супертяжи медленнее, чем тяжеловесы. Сейчас все как-то изменилось. У ребят есть и скорость, и вообще. Смотришь, вроде пузырек, а такой пластичный и взрывной. Да, я говорю об Энди Руисе.

Так и раньше было. Такие кругленькие пузырьки всегда были непредсказуемыми", - рассказал Усик в интервью YouTube-каналу USYK17.

Ранее Александр Усик отметил, что не заметил разницу в смене дивизиона.

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Теги: бокс, Александр Усик, Энди Руис
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Комментариев (2)
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АК-47  (аноним)  20.11.2019, 11:44
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АК-47
Как там Шарий поживает ? Не захлебнулся ли собственными рвотными массами ? Крым чей ?
гость  (аноним)  20.11.2019, 11:31
Оценка:  0
гость
Да такой себе пузырёк, но как перевернул черного Джо?
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