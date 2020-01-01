Усик: Я не почувствовал разницы в смене дивизиона

Украинец провел качественный дебютный бой.

Украинский боксер Александр Усик поделился впечатлениям по поводу дебютного боя против Уизерспуна в супертяжелом весе.

“Он не боялся, не закосил, хотя я нормально по нему попадал.Он терпел и пытался крепко попасть по мне.

Даже было пару моментов, когда он попадал, мне приходилось отпрыгивать. Он просто встречал мои атаки и пытался шандарахнуть меня.

Пока не почувствовал разницы в смене дивизиона. Даже в своих габаритах и силе удара. Я такой же, но только на 7 кг побольше“, - сказал Усик для YouTube-канала Usyk17.

Отметим, что украинский боксер объяснил частую смену в тренерском штабе.