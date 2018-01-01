Усик: Я нашел тренера после того, как стал абсолютным чемпионом мира

Тяжело найти подходящих тренеров.

Украинский боксер Александр Усик рассказал, почему в тренерском штабе происходят частые изменения.

“Собрать профессиональную команду, которая будет с тобой на протяжении долгого времени - это очень сложно.

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Я нашел тренера, нормального боксерского тренера только после того, как стал абсолютным чемпионом мира. Я не беру таких людей, как Анатолий Николаевич Ломаченко, Сергей Юрьевич Лапин, которые всю карьеру со мной.

А вот с Юрием Ивановичем Ткаченко мы начали работать, когда я к Белью готовился. Хотя мы и в любителях с ним работали.

Представляете, сколько времени нужно было, чтобы его найти? А он здесь был, рядом, мы виделись, общались, созванивались. Всему свое время“, - сказал Усик в интервью для YouTube-канала Usyk17.

Отметим, что Усик ранее назвал боксеров, которые могли заменить Спонга.