Фьюри не собирается посещать реванш Уайлдер - Ортис

Британец будет отдыхать.

Бэн Дэвисон, который тренирует Тайсона Фьюри, заявил, что британец не собирается посещать реванш между Ортисом и Уайлдером.

“Фьюри не будет посещать этот бой. Он будет наслаждаться заслуженным отдыхом. На бой Уайлдера и Ортиса буду присутствовать я.

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Возможно, у меня получится что-то увидеть, чего не смог заметить во время многочасовых просмотров поединков Уайлдера. Если мне это удастся, значит поездка стоила этого.

Я бы мог прилететь непосредственно перед боем, но я также хочу посетить открытые тренировки. Возможно, там я смогу что-то увидеть, что будет иметь значение для Фьюри“, - рассказал Дэвисон для Metro.

Отметим, что на нашем сайте будет доступна онлайн трансляция поединка.