Ортис: Уайлдер не сумел меня отправить в нокаут, я просто устал
Кубинец вспоминает прошлый бой с сожалением.
Кубинский боксер Луис Ортис поделился мнением по поводу первого боя против Деонтея Уайлдера, где американец одержал победу в десятом раунде.
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“Я терпеть не могу, когда проигрываю, особенно нокаутом. Вспоминая прошлый бой, я не был нокаутирован, я просто сильно устал. Лучше бы он меня тогда нокаутировал.
Уайлдер - настоящий нокаутер, он доказал это. Он не просто так давно владеет титулом. В то же время, против меня сложно драться, особенно попытаться отправить меня в нокаут“, - приводит слова Ортиса Boxing Scene.
Напомним, что реванш Ортиса - Уайлдера состоится 23 ноября.
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