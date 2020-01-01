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Ортис: Уайлдер не сумел меня отправить в нокаут, я просто устал

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Кубинец вспоминает прошлый бой с сожалением.
Луис Ортис
Луис Ортис
Getty Images

Кубинский боксер Луис Ортис поделился мнением по поводу первого боя против Деонтея Уайлдера, где американец одержал победу в десятом раунде.

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“Я терпеть не могу, когда проигрываю, особенно нокаутом. Вспоминая прошлый бой, я не был нокаутирован, я просто сильно устал. Лучше бы он меня тогда нокаутировал.

Уайлдер - настоящий нокаутер, он доказал это. Он не просто так давно владеет титулом. В то же время, против меня сложно драться, особенно попытаться отправить меня в нокаут“, - приводит слова Ортиса Boxing Scene.

Напомним, что реванш Ортиса - Уайлдера состоится 23 ноября.

Отметим, что на нашем сайте будет доступна онлайн трансляция поединка.

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Теги: Луис Ортис, Деонтей Уайлдер, бокс
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