Шелестюк: Усик сумеет завоевать один титул в супертяжелом дивизионе
Украинский полусредневес Тарас Шелестюк поделился мнением по поводу перехода Александра Усика в супертяжелой дивизион.
“Думаю это хороший и правильный шаг, чтобы повысить конкуренцию. Да и с финансовой стороны. В крузерах он уже все выиграл, и нужно двигаться дальше.
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Спускаться тяжелее, подниматься легче. Но, считаю, что Усику будет не так просто, как многие думают.
Сейчас очень конкурентный дивизион, каждый может выстрелить. Как, например, Руис выстрелил и победил Джошуа.
Надеюсь, что Усик завоюет чемпионский титул. Не знаю как все четыре, но один по-любому завоюет. С правильным подходом, менеджментом и с правильной подготовкой“, - рассказал Шелестюк в интервью для Sport Arena.
Ранее сообщалось, что Усик может провести бой за пояс.
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