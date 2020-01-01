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Шелестюк: Усик сумеет завоевать один титул в супертяжелом дивизионе

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Украинский боксер сделал правильное решение, что поднялся в весе.
Тарас Шелестюк
Тарас Шелестюк
instagram.com/tarasshelestyuk/

Украинский полусредневес Тарас Шелестюк поделился мнением по поводу перехода Александра Усика в супертяжелой дивизион.

“Думаю это хороший и правильный шаг, чтобы повысить конкуренцию. Да и с финансовой стороны. В крузерах он уже все выиграл, и нужно двигаться дальше.

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Спускаться тяжелее, подниматься легче. Но, считаю, что Усику будет не так просто, как многие думают.

Сейчас очень конкурентный дивизион, каждый может выстрелить. Как, например, Руис выстрелил и победил Джошуа.

Надеюсь, что Усик завоюет чемпионский титул. Не знаю как все четыре, но один по-любому завоюет. С правильным подходом, менеджментом и с правильной подготовкой“, - рассказал Шелестюк в интервью для Sport Arena.

Ранее сообщалось, что Усик может провести бой за пояс.

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Теги: Тарас Шелестюк, Александр Усик, бокс
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