Переключиться на мобильную версию

Усик: У меня было три варианта на замену Спонгу

Комментариев: 0
Украинец хотел драться со Спонгом.
Александр Усик
Александр Усик
Getty Images

Украинский супертяжеловес Александр Усик рассказал подробности о том, как узнал о проваленном тесте допинг-пробы Тайрона Спонга.

“Нас отвезли на мероприятия для СМИ в центр Чикаго. Нам нужно было стать лицом к лицу со Спонгом, чтоб сфотографировали. Съемки длились минуты три-четыре.

Читай также: Ортис: Джошуа показал свои слабые стороны, а вот Усика еще не протестировали

Тут ко мне подходит Эгис Климас, лицо у него злое. “Пойдем отсюда“, - сказал он. А я спокоен, без задних мыслей. Мы просто на морозе ушли, а нам кричат куда мы.

Думал, что пойдем и прогуляемся, кофе попьем. А тут Эгис говорит, что VADA сообщила, что у Спонга положительный тест. Сначала подумал, что нужно отправить письмо в VADA, что я согласен с ним боксировать, мне было без разницы с кем драться.

Мне предложили трех боксеров вместо Спонга: Эрика Молину, Чэзза Уизерспуна и еще кого-то. У Молины не было лицензии, а Уизреспун был готов. Мы с командой вместе приняли решение“, - рассказал Усик для YouTube-канала Usyk17.

Напомним, что Усик одержал досрочную победу над Уизерспунном.

Поделись:
Теги: Александр Усик, Тайрон Спонг, Чазз Уизерспун, бокс
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь