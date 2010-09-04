Усик: У меня было три варианта на замену Спонгу

Украинец хотел драться со Спонгом.

Украинский супертяжеловес Александр Усик рассказал подробности о том, как узнал о проваленном тесте допинг-пробы Тайрона Спонга.

“Нас отвезли на мероприятия для СМИ в центр Чикаго. Нам нужно было стать лицом к лицу со Спонгом, чтоб сфотографировали. Съемки длились минуты три-четыре.

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Тут ко мне подходит Эгис Климас, лицо у него злое. “Пойдем отсюда“, - сказал он. А я спокоен, без задних мыслей. Мы просто на морозе ушли, а нам кричат куда мы.

Думал, что пойдем и прогуляемся, кофе попьем. А тут Эгис говорит, что VADA сообщила, что у Спонга положительный тест. Сначала подумал, что нужно отправить письмо в VADA, что я согласен с ним боксировать, мне было без разницы с кем драться.

Мне предложили трех боксеров вместо Спонга: Эрика Молину, Чэзза Уизерспуна и еще кого-то. У Молины не было лицензии, а Уизреспун был готов. Мы с командой вместе приняли решение“, - рассказал Усик для YouTube-канала Usyk17.

Напомним, что Усик одержал досрочную победу над Уизерспунном.