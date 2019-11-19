Переключиться на мобильную версию

Ковалев: Я остаюсь в боксе не ради поясов, а ради заработка

Комментариев: 1
Российский боксер признался, что в бою против Сауля Альвареса у него не было сил продолжать борьбу.
Сергей Ковалев
Сергей Ковалев
Getty Images

Бывший чемпион WBO в полутяжелом весе Сергей Ковалев рассказал, что предложение от представителей Сауля Альвареса было очень привлекательным с финансовой точки зрения, и поэтому он согласился на бой против мексиканца.

Читай также: Ковалев: Те, кто верил в мою победу над этим кабанчиком Канело, вы - профаны

“Многие спрашивали меня: “А что же ты не бил справа вообще?“ Да не было сил! Были бы, так я бы бил. Всем понимающим - благодарность, респект и уважение за понимание и поддержку. А всем алчным и таким, что кто-то вырыгивает - здоровья вам и побольше, чтобы к вам понимание пришло.

Профессиональный спорт - это работа, от которой зависит наше будущее, в частности, мое. Потому что, я в этом спорте уже не ради медалей и поясов, а ради заработка.

Глупо было бы отказываться от такого финансово выгодного боя для меня. Конечно, я не стал ждать, будет Сауль боксировать со мной в мае или не будет. Это уже другая история. Слава богу за все. Что есть, тому и рады“, - приводит слова Ковалева Fightnews.info.

Напомним, Сауль Альварес нокаутом победил Сергея Ковалева и отобрал титул чемпиона WBO в полутяжелой весовой категории, которым владел россиянин.

Поделись:
Теги: бокс, Сергей Ковалев, Сауль Альварес
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Ал. ЗИБОРОВ  (аноним)  19.11.2019, 17:26
Оценка:  0
Ал. ЗИБОРОВ
Жаль, что у Ковалёва уже нет "голода" на победы, а мог бы сделать ещё много чего...
Впрочем, уже и сделанного хватит, чтобы оставить своё имя в истории бокса.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь