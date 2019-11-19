Ковалев: Я остаюсь в боксе не ради поясов, а ради заработка

Российский боксер признался, что в бою против Сауля Альвареса у него не было сил продолжать борьбу.

Бывший чемпион WBO в полутяжелом весе Сергей Ковалев рассказал, что предложение от представителей Сауля Альвареса было очень привлекательным с финансовой точки зрения, и поэтому он согласился на бой против мексиканца.

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“Многие спрашивали меня: “А что же ты не бил справа вообще?“ Да не было сил! Были бы, так я бы бил. Всем понимающим - благодарность, респект и уважение за понимание и поддержку. А всем алчным и таким, что кто-то вырыгивает - здоровья вам и побольше, чтобы к вам понимание пришло.

Профессиональный спорт - это работа, от которой зависит наше будущее, в частности, мое. Потому что, я в этом спорте уже не ради медалей и поясов, а ради заработка.

Глупо было бы отказываться от такого финансово выгодного боя для меня. Конечно, я не стал ждать, будет Сауль боксировать со мной в мае или не будет. Это уже другая история. Слава богу за все. Что есть, тому и рады“, - приводит слова Ковалева Fightnews.info.

Напомним, Сауль Альварес нокаутом победил Сергея Ковалева и отобрал титул чемпиона WBO в полутяжелой весовой категории, которым владел россиянин.