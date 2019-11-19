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Джошуа: В бою против Руиса мне нужно быть киллером

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Британец признался, что чувствует себя спокойно.
Энтони Джошуа
Энтони Джошуа
Getty Images

Британский боксер Энтони Джошуа прокомментировал предстоящий реванш против обладателя титулов WBA, WBO и IBF Энди Руиса.

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“Я полностью спокоен, у меня классный настрой. Это настрой убийцы. Мне нужно сохранять ледяное спокойствие, думать о текущем моменте, оставаться дисциплинированным.

В бою мне просто нужно быть киллером“, - приводит слова Джошуа Boxing News 24.

Напомним, бой Джошуа - Руис состоится 7 декабря в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция поединка.

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Теги: бокс, Энтони Джошуа, Энди Руис
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Комментариев (1)
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Осталось 500 символов
гость  (аноним)  19.11.2019, 15:52
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гость
Джо - ты покойник. Руис на тебя наденет деревянный макинтошь.
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