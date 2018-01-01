Уайлдер: Многие не знают о травмах и болезнях, которые меня беспокоили

Американец заявил, что о своих проблемах рассказывает только после боев.

Чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Деонтей Уайлдер признался, что никогда не рассказывает о своих травмах перед поединками.

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“Я и моя команда знают, через что мне приходилось проходить в ринге, но многие из вас не знают о травмах и болезнях, которые меня беспокоили. Выходя в ринг, я никогда не показываю это. Я - воин, который не придумывает себе оправданий. О своих проблемах я говорю только после боев.

Иногда мы не выкладываемся на полную из-за того, что прислушиваемся к чужому мнению. Нам говорят: “не делай это“, но мы не узнаем, способны ли мы, если не попробуем. Постер с такой фразой мне дала мама, когда мне было 9-10 лет“, - цитирует Уайлдер YouTube-каналу Fight Hub TV.

Напомним, в субботу, 23 ноября, Деонтей Уайлдер проведет реванш с Луисом Ортисом. На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция этого поединка.