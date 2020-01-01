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Ортис: Джошуа показал свои слабые стороны, а вот Усика еще не протестировали

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Супертяжеловес поделился мыслями о боксерах, выступающих в его весовой категории.
Луис Ортис
Луис Ортис
Getty Images

Претендент на титул чемпиона мира в супертяжелом весе Луис Ортис рассказал о самых главных действующих лицах в своей весовой категории.

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"Моя цель - нокаутировать самого сильного супертяжеловеса в мире. Им является Уайлдер, он действительно лучший боксер нашего времени. Джошуа уже показал свои слабые стороны, у Руиса есть проблемы с передвижением, а вот Усика еще не протестировали.

Уайлдер - всесторонне развитый боксер. У него есть скорость и огромная мощь, к тому же, соперникам доставляет сложность его размах рук. А еще у него смелое сердце, он никогда не сдается. Никто не смог его победить, но я уверен, что потрясу его", - цитирует Ортиса Boxing Scene.

Напомним, в субботу, 23 ноября, Луис Ортис проведет реванш с Деонтеем Уайлдером. На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция данного поединка.

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Теги: бокс, Деонтей Уайлдер, Луис Ортис, супертяжелый вес, Энди Руис, Энтони Джошуа, Александр Усик
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