Уайлдер: У меня был секс за два часа до дебюта в профессионалах

Американец заявил, что однажды напишут книгу, в которой будут советы о том, чего нельзя делать в боксе.

Чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Деонтей Уайлдер поведал историю о том, как он занимался сексом перед тем, как провести первый бой в профессионалах.

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“Однажды я напишу книгу, в которой назову все вещи, которые вы не должны делать в боксе. Среди них - заниматься сексом перед боем, хотя я думаю, что некоторые вещи зависят от вашего тела, которое по-разному реагирует на условия.

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Например, у меня был секс за два часа до дебюта в профессионалах. Этот бой был рассчитан на четыре раунда, но не продлился ни одного. Секс придал мне выносливости. Все зависит от используемой технике, я думал об этом, и занимался сексом медленно“, - рассказал Уайлдер в интервью YouTube-каналу Fight Hub TV.

Напомним, 23 ноября Деонтей Уайлдер проведет защиту титула в реванше против Луиса Ортиса. На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция данного поединка.