Деревянченко: За поединок с Головкиным заработал больше, чем за всю карьеру

Украинский боксер признался, что несмотря на поражение, получил приличную сумму.

Украинский боксер-средневес Сергей Деревянченко заявил, несмотря на поражение от представителя Казахстана Геннадия Головкина, сумел заработать большую сумму за бой.

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“Можно ли сказать, что за этот бой заработал больше, чем за всю карьеру до того? Да, это так. Это отличная работа моего менеджмента, команды, которые сумели организовать поединок.

И это выгоднее, чем мы изначально говорили про бой с Альваресом“, - рассказал Сергей в комментарии VideoBoxing.

Напомним, в начале октября Сергей Деревянченко проиграл Геннадию Головкину чемпионский бой решением судей.