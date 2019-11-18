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Деревянченко: За поединок с Головкиным заработал больше, чем за всю карьеру

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Украинский боксер признался, что несмотря на поражение, получил приличную сумму.
Сергей Деревянченко
Сергей Деревянченко
Getty Images

Украинский боксер-средневес Сергей Деревянченко заявил, несмотря на поражение от представителя Казахстана Геннадия Головкина, сумел заработать большую сумму за бой.

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“Можно ли сказать, что за этот бой заработал больше, чем за всю карьеру до того? Да, это так. Это отличная работа моего менеджмента, команды, которые сумели организовать поединок.

И это выгоднее, чем мы изначально говорили про бой с Альваресом“, - рассказал Сергей в комментарии VideoBoxing.

Напомним, в начале октября Сергей Деревянченко проиграл Геннадию Головкину чемпионский бой решением судей.

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Теги: бокс, Сергей Деревянченко, Геннадий Головкин
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Комментариев (1)
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гость  (аноним)  18.11.2019, 23:14
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гость
Я понимаю произошло - на...е..б..а..л..ово, народа на деньги? Да в рот ты сука е...б...и.сь.
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