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Уайлдер: Я хочу всегда красиво отправлять соперников в нокаут

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Американец не хочет проводить все 12 раундов.
Деонтей Уайлдер
Деонтей Уайлдер
Getty Images

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер (41-0-1, 40 KO) поделился ожиданиями от предстоящего боя против Луиса Ортиса (31-1-0, 26 KO).

“В этом бою я хочу исправить пару деталей, которых не удалось достичь мне в прошлом бою.

Мне нужно попасть один раз в Ортиса, тогда бой будет окончен.

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Моя цель заключается в том, чтобы всегда красиво отправлять соперников в нокаут. Я думаю, что нас ждет прекрасный бой.

Как и в первом бою, люди поймут, что не зря потратили деньги“, - приводит слова Уайлдера Youtube-канал PBC ON FOX.

Напомним, что следующий бой Уайлдер проведет против Ортиса. Отметим, что первый бой боксеров завершился победой действующего чемпиона нокаутом в десятом раунде.

Ранее сообщалось, что на нашем сайте будет доступна онлайн трансляция поединка.

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Теги: Деонтей Уайлдер, Луис Ортис, бокс
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Комментариев (1)
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Осталось 500 символов
русский  (аноним)  18.11.2019, 15:06
Оценка:  +1
русский
Пускай бы Усусю безударного выпустили против этого красавчика. Он бы наказал путинолюба в пуканчик, научил Родину любить.
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