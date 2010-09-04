Адонис Стивенсон рассказал о коме после боя с Гвоздиком

Канадский боксер заявил, что слышал свою жену, находясь в коме.

Экс-чемпион мира Адонис Стивенсон поделился воспоминаниями о коме, в которой он находился после нокаута от украинца Александра Гвоздика.

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"Меня бы уже не было здесь, если бы не моя жена. Все благодаря ей. Находясь в коме, я слышал ее. Я говорил себе: "Будь сильным, она рядом ради тебя. Не хочу оставлять жену и дочь без меня".

Когда я был в коме, то боролся за то, чтобы в один прекрасный день увидеть дочь. Это была моя мечта и я не собирался уходить", - сказал Стивенсон в интервью YouTube-каналу The Real Fight with Cynthia Conte.

Напомним, бой между Гвоздиком и Стивенсоном состоялся 1 декабря 2018 года.

Ранее Александр Гвоздик прокомментировал травму Адониса Стивенсона.