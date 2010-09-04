Уайлдер: Мне достаточно подготовиться на две секунды, а моим соперникам - к 12 раундам

Американец не думает о том, как провести все 12 раундов.

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер поделился мнением по поводу своих способностей в ринге.

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“Моим соперникам нужно провести идеальный бой, чтоб победить меня, поскольку я владею мощью, играющей важнейшую роль.

Соперники должны подходить со всей концентрацией к бою против меня. Им необходимо приглашать в лагерь других боксеров и разрабатывать игровой план против меня.

Когда боксеры дерутся со мной, им нужно готовиться на 12 раундов. Мне достаточно подготовиться на две секунды“, - цитирует Уайлдера Boxing News 24.

Напомним, что следующий бой Уайлдер проведет против Ортиса. Отметим, что первый бой боксеров завершился победой действующего чемпиона нокаутом в десятом раунде.

Ранее сообщалось, что на нашем сайте будет доступна онлайн трансляция поединка.