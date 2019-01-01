Уайлдер - Ортис: прогноз и ставки букмекеров на бой-реванш

Деонтей Уайлдер и Луис Ортис встретятся в реванше. Букмекеры уже определили фаворита этого противостояния.

Чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Деонтей Уайлдер проведет повторную защиту титула против Луиса Ортиса.

В первом поединке американец добыл непростую победу над соперником, отправив кубинца в нокаут в десятом раунде. Реванш состоится в Лас-Вегасе 23 ноября на арене MGM Grand. Букмекеры считают явным фаворитом действующего чемпиона.

Так, в компании Parimatch, принимают ставки на победу Уайлдера с коэффициентом 1.14, а на триумф Ортиса - 5.50. Ничью в этом противостоянии специалисты оценили в 28.00.

В конторе William Hill на победу американца можно сделать ставку с коэффициентом 1.17, в то время как на его соперника установили коэффициент 5.50. Ничью здесь оценили в 26.00.

Схожего мнения придерживаются и букмекеры из bet365, которые установили следующие котировки: победа Уайлдера - 1.14, победа Ортиса - 5.50, ничья - 29.00.

Напомним, на нашем сайте будет доступна онлайн трансляция реванша Уайлдер - Ортис.