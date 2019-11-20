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Джошуа - Руис: прогноз и ставки букмекеров на бой-реванш

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Энтони Джошуа и Энди Руис встретятся в реванше. Букмекеры уже определили фаворита этого противостояния.
Джошуа - Руис: прогноз букмекеров
Джошуа - Руис: прогноз букмекеров
Getty Images

Британский боксер Энтони Джошуа попробует вернуть свои титулы в реванше с мексиканцем Энди Руисом, который 1 июня этого года отобрал у него чемпионские пояса WBO, WBA и IBF.

Второй поединок между боксерами состоится 7 декабря в Саудовской Аравии.

Несмотря на то, что в первом поединке Джошуа проиграл нокаутом, букмекеры считают именно его фаворитом в предстоящем реванше.

Так, в компании Parimatch, принимают ставки на победу Джошуа с коэффициентом 1.35, в то время как триумф Руиса оценили в 3.20. На ничью здесь можно поставить с коэффициентом 23.00.

Схожие коэффициенты установили и в конторе William Hill. Здесь победу британского боксера оценили в 1.36, а повторную победу мексиканца - в 3.20. На ничью здесь установили коэффициент 26.00.

Подобные котировки установили и букмекеры из bet365: победа Руиса - 3.20, победа Джошуа - 1.36, ничья - 29.00.

Напомним, на нашем сайте будет доступна онлайн трансляция боя Руис - Джошуа.

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Теги: бокс, реванш, букмекеры, Энтони Джошуа, Энди Руис, прогноз букмекеров, ставки букмекеров, ставки на спорт
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Комментариев (1)
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pусский  (аноним)  20.11.2019, 18:47
Оценка:  0
pусский
Россия вернула украинцам их лоханьские военные катера, дала охрану и сопровождение... Но хахлы на ходу списдили все унитазы, плафоны, розетки, и по свойственной им паскудности обвиняют в этом российских военных! Подскажите, каким словом грубо обозвать подобных педерастов?
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