Джошуа - Руис: прогноз и ставки букмекеров на бой-реванш

Энтони Джошуа и Энди Руис встретятся в реванше. Букмекеры уже определили фаворита этого противостояния.

Британский боксер Энтони Джошуа попробует вернуть свои титулы в реванше с мексиканцем Энди Руисом, который 1 июня этого года отобрал у него чемпионские пояса WBO, WBA и IBF.

Второй поединок между боксерами состоится 7 декабря в Саудовской Аравии.

Несмотря на то, что в первом поединке Джошуа проиграл нокаутом, букмекеры считают именно его фаворитом в предстоящем реванше.

Так, в компании Parimatch, принимают ставки на победу Джошуа с коэффициентом 1.35, в то время как триумф Руиса оценили в 3.20. На ничью здесь можно поставить с коэффициентом 23.00.

Схожие коэффициенты установили и в конторе William Hill. Здесь победу британского боксера оценили в 1.36, а повторную победу мексиканца - в 3.20. На ничью здесь установили коэффициент 26.00.

Подобные котировки установили и букмекеры из bet365: победа Руиса - 3.20, победа Джошуа - 1.36, ничья - 29.00.

Напомним, на нашем сайте будет доступна онлайн трансляция боя Руис - Джошуа.