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Менеджер Чисоры: Усик - приоритетный вариант для нас

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Британский боксер хочет драться с украинцем.
Дерек Чисора
Дерек Чисора
Getty Images

Менеджер британского супертяжеловеса Дерека Чисоры Дэвид Хэй заявил, что его боксер хочет провести бой против украинца Александра Усика.

“Усик - приоритетный вариант для Чисоры. Мы хотим провести бой против него.

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Паркер упустил возможность драться против Дерека из-за собственной ошибки.

Чисора все равно сумел бы победить его. Этот бой мог бы стать последний этапом перед боем с украинцем.

Провести бой против Усика - самое важное для Чисоры, ведь Александр - абсолютный чемпион и непобежденный боксер“, - цитирует Хэя Sky Sports.

Ранее сообщалось, что Усик хочет провести бой против Чисоры.

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Теги: Дэвид Хэй, Дерек Чисора, Александр Усик, бокс
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Комментариев (1)
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Осталось 500 символов
русский  (аноним)  18.11.2019, 11:12
Оценка:  0
русский
Ссыкливый, безударный Усуся не выйдет. Это ему не член дрочить на Шария.
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