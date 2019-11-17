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Ковалев: Те, кто верил в мою победу над этим кабанчиком Канело, вы – профаны

Комментариев: 2
Сергей Ковалев заявил, что ему невозможно было выиграть бой у Сауля Альвареса.
Ковалев: Те, кто верил в мою победу над этим кабанчиком Канело, вы – профаны

Российский боксер Сергей Ковалев заявил, что у него не было никаких шансов победить Сауля Альвареса в бою 3 ноября в Лас-Вегасе.

"Учитывая все те условия, в которые я был поставлен перед боем с Канело, было невозможно выиграть этот бой, подойти в нужной форме, в которой можно одержать победу над этим кабанчиком.

Кто в это все верил, кто поставил деньги, алчность сыграла с вами злую шутку. Могу смело сказать, что вы профаны в этом виде спорта, раз вы считали, что я смогу победить.

Веса у меня не было. Я залез в эту весовую категорию муками и бессонными ночами. Конечно, потому что это было финансово интересное предложение.

Канело и его команда все просчитали. У меня была одна подготовка, потом бой перенесли на август, вторая подготовка. Потом третья подготовка. Я таким образом исшатал организм. Не понял, как я до 11-го раунда дожил, у меня уже после 7-го "бензин" начал кончаться", – сказал Ковалев в видео в сторис своего Instagram.

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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  17.11.2019, 23:08
Оценка:  0
гость
Казламордый еблан, какого х...у...я тогда понтовался?
Вертел_кацапов  (аноним)  17.11.2019, 22:59
Оценка:  0
Вертел_кацапов
Очень жаль, разочаровывает все больше и больше.
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