Постол рассказал, как собирается побеждать Рамиреса

Виктор Постол заявил, что отлично знает своего следующего соперника.

Бывший чемпион мира Виктор Постол рассказал, как планирует проводить бой против Хосе Карлоса Рамиреса, который владеет поясами WBO и WBC в первом полусреднем весе:

"С Рамиресом мы знакомы очень давно. Познакомились на Филиппинах, когда я приехал помогать Мэнни Пакьяо спарринговать. Потом мы виделись в Лос-Анджелесе, он также тренировался у Фредди Роуча, провели с ним несколько спаррингов. Вместе ходили обедать и ужинать. Он замечательный парень.

Он молодой, перспективный, чемпион по двум версиям, лезет вперед, упрямый, владеет жестким ударом. Но с ним можно боксировать, это не Кроуфорд. Для меня Кроуфорд казался самым сильным.

Как боксировать? Прежде всего, ни в коем случае не надо стоять на месте, с ним стоит постоянно двигаться. Я с ним спарринговал и знаю, что когда останавливался, то он начинал вязать. А я высокий и мне это неудобно. Мне нужно все время двигаться, боксировать на дальней дистанции и не давать ему приближаться.

Я давно говорил, что еще хочу боксировать как минимум три года. Я бы не сказал, что бой с Рамиресом – это последний шанс. Я являюсь официальным претендентом, поэтому имею право боксировать за чемпионский пояс. Не знаю, как сложится бой. Если я проиграю, то снова буду боксировать, подниматься в рейтинге, чтобы получить статус официального претендента и снова бороться за титул. Но бой с Рамиресом это очень большой шанс, ведь на кону будут стоять сразу два чемпионских пояса", - отметил Постол в интервью tsn.ua.