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Холифилд: После победы над Кличко все поняли - от Джошуа нужно держаться подальше

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Эвандер также отмечает, что Энтони никогда не дрался с соперником вроде Энди Руиса.
Эвандер Холифилд / Getty Images
Эвандер Холифилд / Getty Images

Легендарный боксер и бывший чемпион мира в хевивейте Эвандер Холифилд рассказал, что он думает об Энтони Джошуа.

"Настраиваться на поединки не так уж тяжело. После победы над Кличко Энтони всех растерзал на своем пути. Многие понимали, что лучше держаться от него подальше. Джошуа ни разу не бился с таким соперником. как Руис. Мексиканец резал углы, двигался по рингу, именно из-за этого ему было не так уж и сложно.

Лично я бы никогда не оказался в таких ситуациях, ведь я работал с позиции интеллекта. Я понимал, что могу поймать противника одним ударом, у меня были быстрые руки. В бокс я привнес скорость. Я был отличным бойцом, боксировать у меня получалось лучше, чем драться", - рассказал Эвандер.

Ранее Холифилд заявлял, что Руис победит Джошуа в реванше, который состоится 7 декабря в Саудовской Аравии.

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