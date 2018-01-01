Переключиться на мобильную версию

Руис за реванш с Джошуа получит намного меньший гонорар, чем соперник

Комментариев: 0
Статус чемпиона не помог Руису обеспечить большую сумму гонорара, чем у Джошуа.
Энди Руис
Энди Руис
Getty Images

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO и IBF Энди Руис проведет реванш против Энтони Джошуа, у которого отобрал все титулы в первом поединке 1 июня 2019 года.

По информации издания Boxing Kindgom гонорар мексиканца за этот бой, несмотря на статус чемпиона, будет в несколько раз меньшим, чем сумма, которую получит британец.

Так, гонорар Джошуа составит 85 миллионов долларов, в то время, как Руис будет довольствоваться 13-ю миллионами.

Промоутерская компания Matchroom Boxing, которая ведет Джошуа и организовывает поединок, гарантировано получит 20 миллионов долларов, но сумма может увеличиться от продаж PPV.

Ранее сообщалось, что гонорар Руиса согласно контракту составляет 9 миллионов, а Джошуа - 40 миллионов.

Поделись:
Теги: Энтони Джошуа, Энди Руис, реванш, гонорар
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь