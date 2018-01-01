Руис за реванш с Джошуа получит намного меньший гонорар, чем соперник
Статус чемпиона не помог Руису обеспечить большую сумму гонорара, чем у Джошуа.
Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO и IBF Энди Руис проведет реванш против Энтони Джошуа, у которого отобрал все титулы в первом поединке 1 июня 2019 года.
По информации издания Boxing Kindgom гонорар мексиканца за этот бой, несмотря на статус чемпиона, будет в несколько раз меньшим, чем сумма, которую получит британец.
Так, гонорар Джошуа составит 85 миллионов долларов, в то время, как Руис будет довольствоваться 13-ю миллионами.
Промоутерская компания Matchroom Boxing, которая ведет Джошуа и организовывает поединок, гарантировано получит 20 миллионов долларов, но сумма может увеличиться от продаж PPV.
Ранее сообщалось, что гонорар Руиса согласно контракту составляет 9 миллионов, а Джошуа - 40 миллионов.
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