Фьюри проведет тренировку по MMA под руководством Макгрегора

"Цыганский король" отправится в Дублин, чтобы позаниматься с именитым ирландским бойцом.

Легендарный экс-чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри заявил, что в ближайшее время проведет тренировку вместе с бывшим чемпионом UFC Конором Макгрегором.

"Я уже жду возможности провести тренировку с Конором, ведь он - фантастический боец. Мы все спланируем и я полечу в Дублин. Думаю, что я проведу тренировочную сессию с Конором.

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На прошлой неделе у меня была тренировка по ММА с Дарреном Тиллом. Для меня это новый вызов, который приносит мне удовольствие. Я подумаю над тем, чтобы уйти в ММА после завершения своей боксерской карьеры", - приводит слова Фьюри The Mac Life.

Ранее Тайсон Фьюри заявил, что проведет поединок с победителем боя Руис - Джошуа.