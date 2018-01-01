Фьюри проведет тренировку по MMA под руководством Макгрегора
"Цыганский король" отправится в Дублин, чтобы позаниматься с именитым ирландским бойцом.
Легендарный экс-чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри заявил, что в ближайшее время проведет тренировку вместе с бывшим чемпионом UFC Конором Макгрегором.
"Я уже жду возможности провести тренировку с Конором, ведь он - фантастический боец. Мы все спланируем и я полечу в Дублин. Думаю, что я проведу тренировочную сессию с Конором.
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На прошлой неделе у меня была тренировка по ММА с Дарреном Тиллом. Для меня это новый вызов, который приносит мне удовольствие. Я подумаю над тем, чтобы уйти в ММА после завершения своей боксерской карьеры", - приводит слова Фьюри The Mac Life.
Ранее Тайсон Фьюри заявил, что проведет поединок с победителем боя Руис - Джошуа.
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