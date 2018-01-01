Переключиться на мобильную версию

Украинец Голуб нокаутировал Гонсалеса и защитил титул

Комментариев: 0
Украинский боксер добыл 14-ю досрочную победу на профессиональном ринге.
Иван Голуб
Иван Голуб
Getty Images

Украинский боксер Иван Голуб (18-1, 14 KO), выступающий в полусредней весовой категории, провел бой в Солт-Лейк-Сити (США) против колумбийца Ханера Гонсалеса (19-3-1, 15 КО).

Поединок был рассчитан на 10 раундов, и уже в финальной трехминутке Голуб отправил соперника в нокаут. Эта победа позволила украинцу защитить титул чемпиона США по версии WBC (USNBC).

Стоит сказать, что Голуб добыл свою 18-ю победу на профессиональном ринге (14-я досрочная победа в карьере) при одном поражении.

Ранее сообщалось, что Иван Голуб занимает 13-е место в рейтинге IBF среди представителей полусреднего веса.

Поделись:
Теги: бокс, Иван Голуб, нокаут
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь