Украинец Голуб нокаутировал Гонсалеса и защитил титул

Украинский боксер добыл 14-ю досрочную победу на профессиональном ринге.

Украинский боксер Иван Голуб (18-1, 14 KO), выступающий в полусредней весовой категории, провел бой в Солт-Лейк-Сити (США) против колумбийца Ханера Гонсалеса (19-3-1, 15 КО).

Поединок был рассчитан на 10 раундов, и уже в финальной трехминутке Голуб отправил соперника в нокаут. Эта победа позволила украинцу защитить титул чемпиона США по версии WBC (USNBC).

Стоит сказать, что Голуб добыл свою 18-ю победу на профессиональном ринге (14-я досрочная победа в карьере) при одном поражении.

Ранее сообщалось, что Иван Голуб занимает 13-е место в рейтинге IBF среди представителей полусреднего веса.