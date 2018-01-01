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Майк Тайсон: Я перестал бросать вызовы кому-либо, потому что понял, что это хе##я

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Американец хотел казаться страшным.
Майк Тайсон
Майк Тайсон
Getty Images

Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Майк Тайсон рассказал историю из прошлого.

“Когда я был помоложе, то хотел казаться страшным, ведь мне казалось, что весь мир построен на страхе. Мне не хотелось любви, ведь страшно, когда тебя любят.

Сколько обязанностей, когда любят? Со страхом все понятно, но знаете ли вы, сколько обязательств в любви? Для меня любовь страшнее, чем страх.

Многие люди считают, что когда человек добр, то он показывает свою слабость. Это ужасная ошибка.

Я мог бы сказать, что контролирую свое эго, но я бы обманул вас. Жизнь всегда проходит в состязание с чем-то: детьми, женой. Поэтому я перестал бросать вызовы кому-либо, потому что понимаю, что это полная херня“, - приводит слова Тайсона TRUE GYM.

Отметим, что американский боксер заявлял, что выиграл бы у Мейвезера.

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Теги: Майк Тайсон, вне игры
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