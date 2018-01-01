Фьюри: Мой отец говорил, что Уайлдер отправит меня в нокаут
Британский боксер Тайсон Фьюри поделился воспоминанием по поводу боя с Деонтеем Уайлдером.
“Вся команда Уайлдера думали, что ведут переговоры с человеком, который думает только о деньгах. Я заставил их поверить, что я вернулся ради них.
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Я никогда не сомневался в себе, но люди, которые верили в меня на всю мою карьеру, начали во мне сомневаться.
Все: отец, брат и супруга. Мне кажется, что даже мой тренер не верил в победу над Уайлдером.
Мой отец не разговаривал со мной месяц, пока я работал в тренировочном лагере. Он был абсолютно уверен, что я отправлюсь в нокаут.
Он говорил: “Не имеет значения сколько тебе заплатят. Это не стоит того, чтобы стать инвалидом“, - приводит слова Фьюри talkSPORT.
Напомним, первый поединок между Фьюри и Уалйдером состоялся 1-го декабря 2018 года и завершился вничью.
Отметим, что реванш Уайлдера - Фьюри должен состоятся в феврале.
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