Фьюри: Мой отец говорил, что Уайлдер отправит меня в нокаут

В британца никто не верил.

Британский боксер Тайсон Фьюри поделился воспоминанием по поводу боя с Деонтеем Уайлдером.

“Вся команда Уайлдера думали, что ведут переговоры с человеком, который думает только о деньгах. Я заставил их поверить, что я вернулся ради них.

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Я никогда не сомневался в себе, но люди, которые верили в меня на всю мою карьеру, начали во мне сомневаться.

Все: отец, брат и супруга. Мне кажется, что даже мой тренер не верил в победу над Уайлдером.

Мой отец не разговаривал со мной месяц, пока я работал в тренировочном лагере. Он был абсолютно уверен, что я отправлюсь в нокаут.

Он говорил: “Не имеет значения сколько тебе заплатят. Это не стоит того, чтобы стать инвалидом“, - приводит слова Фьюри talkSPORT.

Напомним, первый поединок между Фьюри и Уалйдером состоялся 1-го декабря 2018 года и завершился вничью.

Отметим, что реванш Уайлдера - Фьюри должен состоятся в феврале.