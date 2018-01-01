Промоутер Поветкина: Хантер - очень сложный соперник
Андрей Рябинский, промоутер российского боксера в тяжелом весе Александра Поветкина, поделился ожиданиями боя Майклом Хантером.
“Этот бой будет за звание обязательного претендента по линии WBA, мы получили соответствующий документ. В будущем победитель сможет провести бой за звание чемпиона мира.
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Хантер - очень сложный соперник, этот бой будет для Саши тяжелым. Это скоростной и опасный боксер с хорошей техникой, реакцией, чувством дистанции и передвижением.
Да, у него нет сокрушительного удара, но Майкл компенсирует это большим количеством комбинаций. Но Саша очень опытный и техничный боксер, и думаю, что он разберется“, - приводит слова Рябинского РИА “Новости“.
Ранее сообщалось, что победитель боя станет официальным претендентом на пояс WBA.
Напомним, что поединок запланирован на 7-е декабря, в андеркарде реванша между Энтони Джошуа и Энди Руиса.
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