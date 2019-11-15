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Рейтинг IBF: Деревянченко потерял первое место, Гвоздик вошел в топ-15

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Международная боксерская федерация (IBF) обновила свой рейтинг боксеров за октябрь.
Сергей Деревянченко
Сергей Деревянченко
Getty Images

Международная боксерская федерация (IBF) опубликовала свой рейтинг боксеров по весовым категориям по итогам октября.

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В рейтинге IBF представлено 5 украинских спортсменов. Ранее Сергей Деревянченко возглавлял рейтинг в среднем весе, однако после неудачной попытки завоевать титул он опустился на 7-ю строчку.

Украинцы Иван Голуб и Александр Гвоздик в своих категория вошли в ТОП-15, а Виктор Постол сохранил свою 13-ю позицию. Арнольд Хегай поднялся на одну строчку в рейтинге.

Украинцы в рейтинге IBF:

- №9. Александр Гвоздик (Полутяжелый вес)
- №7. Сергей Деревянченко (Средний вес)
- №13. Иван Голуб. (Полусредний вес)
- №13. Виктор Постол (Первый полусредний вес
- №6. Арнольд Хегай (Второй легчайший вес

Ранее сообщалось, что Сауль Альварес обошел Ломаченко в обновленном рейтинге P4P по версии The Ring.

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Теги: бокс, рейтинг, IBF
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