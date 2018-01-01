Фьюри: Я сражусь с победителем боя Руис - Джошуа

Британец не останется без боя.

Британский боксер Тайсон Фьюри заявил, что если Уайлдер проиграет Ортису 23 ноября, то он постарается организовать бой с победителем пары Руис - Джошуа.

“Когда одна дверь закрывается, другая открывается. Если Уайлдер не сумеет одержать победу, то пусть так и будет. Если что, то я постараюсь устроить бой с победителем пары Энди Руис - Энтони Джошуа.

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Я уверен, что мы когда-то встретимся с Джошуа. Этот бой обязательно произойдет.

Я по контракту должен провести еще три боя. В следующем бою я сойдусь с Уайлдером. Если он захочет, мы можем потом подраться еще раз.

После этого я наверняка сражусь с победителем противостояния Джошуа - Руис“, - цитирует Фьюри Talk Sport.

Ранее сообщалось, что Фьюри откажется от боя с Уайлдером, если тот уступит Ортису.

Напомним, что реванш Уайлдера - Фьюри должен состоятся в феврале.