Уайлдер: Фьюри непопулярен в США

Британец решил заняться пиаром.

Чемпион WBC в тяжелом весе Деонтей Уайлдер поделился мнением по поводу того, что Тайсон Фьюри провел поединок в WWE.

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“Конечно, он делает это ради своего продвижения. Он становится более популярным, его имя начинает звучать. Это правильный путь.

WWE имеет миллионы фанатов в Америке. В Вегасе он непопулярен. Он дрался на арене в 20 тысяч мест, но продавал от 1500 до 3500 билетов.

Единственный раз, когда он сумел продать все билеты - это бой был проведен со мной“, - приводит слова Уайлдера Boxing Scene.

Напомним, что реванш Уайлдера - Фьюри должен состоятся в феврале.