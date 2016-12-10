Джошуа - Руис: онлайн трансляция боя-реванша

Энтони Джошуа и Энди Руис проведут второй поединок. Следите за событиями реванша в нашей онлайн трансляции.

Чемпион мира по версиям WBA Super, WBO и IBF в супертяжелом весе Энди Руис проведет свою первую защиту титулов в бою против Энтони Джошуа, который и уступил эти титулы мексиканцу в первом поединке.

Реванш Джошуа - Руис состоится 7 декабря в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Онлайн трансляция боя-реванша будет доступна в этой статье.

Напомним, Энтони Джошуа сенсационно проиграл все свои титулы Энди Руису техническим нокаутом. Бой состоялся 1 июня 2019 года.

Последние бои Энди Руиса:

01.06.2019. Энди Руис - Энтони Джошуа - победа Руиса нокаутом

20.04.2019. Энди Руис - Александр Дмитренко - отказ Дмитренко продолжать бой

07.07.2018. Энди Руис - Кевин Джонсон - победа Руиса единогласным решением судей

10.03.2018. Энди Руис - Девин Варгас - победа Руиса нокаутом

10.12.2016. Энди Руис - Джозеф Паркер - поражение Руиса решением судей

Последние бои Энтони Джошуа:

01.06.2019. Энтони Джошуа - Энди Руис - поражение Джошуа техническим нокаутом

22.09.2018. Энтони Джошуа - Александр Поветкин - победа Джошуа нокаутом

31.03.2018. Энтони Джошуа - Джозеф Паркер - победа Джошуа решением судей

28.10.2018. Энтони Джошуа - Карлос Такам - победа Джошуа техническим нокаутом

29.04.2017. Энтони Джошуа - Владимир Кличко - победа Джошуа техническим нокаутом