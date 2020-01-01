Уайлдер: Все говорят о возрасте Ортиса, но никто не пытается надрать старику задницу

Деонтей Уайлдер считает, что он единственный, кто готов выйти на ринг против Луиса Ортиса.

Чемпион мира по версии WBC Деонтей Уайлдер прокомментировал свой предстоящий реванш с Луисом Ортисом.

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"Все говорят о возрасте Ортиса, но никто не пытается надрать этому старику задницу, только я. Молодые или старые - я бью всех подряд. Мне нравится Ортис как человек, но на ринге это будет другая история.

Некоторые считают, что бои не решают твои проблем, но я осознал, что в моей жизни они помогают. Именно поединки помогли мне справиться со многими вещами", - приводит слова Уайлдера Boxing News 24.

Отметим, что реванш Уайлдер - Ортис состоится 23-го ноября на арене MGM Grand в Лас-Вегасе (США).

Напомним, их первый поединок в марте прошлого года завершился победой Деонтея в десятом раунде.