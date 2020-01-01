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Уайлдер: Все говорят о возрасте Ортиса, но никто не пытается надрать старику задницу

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Деонтей Уайлдер считает, что он единственный, кто готов выйти на ринг против Луиса Ортиса.
Деонтей Уайлдер и Луис Ортис
Деонтей Уайлдер и Луис Ортис
Getty Images

Чемпион мира по версии WBC Деонтей Уайлдер прокомментировал свой предстоящий реванш с Луисом Ортисом.

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"Все говорят о возрасте Ортиса, но никто не пытается надрать этому старику задницу, только я. Молодые или старые - я бью всех подряд. Мне нравится Ортис как человек, но на ринге это будет другая история.

Некоторые считают, что бои не решают твои проблем, но я осознал, что в моей жизни они помогают. Именно поединки помогли мне справиться со многими вещами", - приводит слова Уайлдера Boxing News 24.

Отметим, что реванш Уайлдер - Ортис состоится 23-го ноября на арене MGM Grand в Лас-Вегасе (США).

Напомним, их первый поединок в марте прошлого года завершился победой Деонтея в десятом раунде.

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Теги: бокс, Луис Ортис, Деонтей Уайлдер, реванш
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