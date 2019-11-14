Менеджер Паркера: Если Чисора выберет бой с Усиком, то он выбросит белый флаг

По словам Дэвида Хиггинса, бой Дерека с украинцем - это завершение карьеры.

Дэвид Хиггинс, менеджер экс-чемпиона мира Джозефа Паркера, заявил, что Дереку Чисоре не стоит проводить бой с украинцем Александром Усиком.

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“Не стоит бегать в поисках других вариантов, и не думайте о том, что они могут принести больше денег. Скорее всего, Чисора проиграет Усику. Да, он заработает больше, но это будет вроде прощального поединка.

Если ты готов ради денег согласиться на бой, в котором тебе суждено проиграть, то ты говоришь: “Я ухожу из спорта“. Если Чисора выберет бой с Усиком, то он выбросит белый флаг. Это скажет миру, что он хочет заработать и завязывает с боксом“, - цитирует Хиггинса Sky Sport.

Ранее сообщалось, что Александр Усик хочет провести бой с Дереком Чисорой.