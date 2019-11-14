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Менеджер Паркера: Если Чисора выберет бой с Усиком, то он выбросит белый флаг

Комментариев: 2
По словам Дэвида Хиггинса, бой Дерека с украинцем - это завершение карьеры.
Александр Усик и Дерек Чисора
Александр Усик и Дерек Чисора
Getty Images

Дэвид Хиггинс, менеджер экс-чемпиона мира Джозефа Паркера, заявил, что Дереку Чисоре не стоит проводить бой с украинцем Александром Усиком.

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“Не стоит бегать в поисках других вариантов, и не думайте о том, что они могут принести больше денег. Скорее всего, Чисора проиграет Усику. Да, он заработает больше, но это будет вроде прощального поединка.

Если ты готов ради денег согласиться на бой, в котором тебе суждено проиграть, то ты говоришь: “Я ухожу из спорта“. Если Чисора выберет бой с Усиком, то он выбросит белый флаг. Это скажет миру, что он хочет заработать и завязывает с боксом“, - цитирует Хиггинса Sky Sport.

Ранее сообщалось, что Александр Усик хочет провести бой с Дереком Чисорой.

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Теги: бокс, Дерек Чисора, Александр Усик
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Комментариев (2)
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АК-47  (аноним)  14.11.2019, 11:01
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АК-47
гость (аноним) 14.11.2019, 10:16

Куда там тому Усусе Чисору победить. Безударный. Бьет, что бабу по манде гладит... Бриедису проиграл, но судьи вытянули. Но. Видимо сватают Чисоре подставной бой. Дадут немного денег, с уговором, что он должен упасть...
гость  (аноним)  14.11.2019, 10:16
Оценка:  -1
гость
А якщо переверне Сашка?
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