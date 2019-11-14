Менеджер Паркера: Если Чисора выберет бой с Усиком, то он выбросит белый флаг
Дэвид Хиггинс, менеджер экс-чемпиона мира Джозефа Паркера, заявил, что Дереку Чисоре не стоит проводить бой с украинцем Александром Усиком.
Читай также: Хирн: Поединок Усик - Чисора может состояться в феврале
“Не стоит бегать в поисках других вариантов, и не думайте о том, что они могут принести больше денег. Скорее всего, Чисора проиграет Усику. Да, он заработает больше, но это будет вроде прощального поединка.
Если ты готов ради денег согласиться на бой, в котором тебе суждено проиграть, то ты говоришь: “Я ухожу из спорта“. Если Чисора выберет бой с Усиком, то он выбросит белый флаг. Это скажет миру, что он хочет заработать и завязывает с боксом“, - цитирует Хиггинса Sky Sport.
Ранее сообщалось, что Александр Усик хочет провести бой с Дереком Чисорой.
Полная версия правил
Куда там тому Усусе Чисору победить. Безударный. Бьет, что бабу по манде гладит... Бриедису проиграл, но судьи вытянули. Но. Видимо сватают Чисоре подставной бой. Дадут немного денег, с уговором, что он должен упасть...